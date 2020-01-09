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كتب امير فتحي في الخميس 9 يناير 2020 02:53 مساءً - نشرت المغربية وداد سيري، صورة وهي تخرج لسانها بشكل غريب، كماظهرت في صورة أخرى وهي أشبه بالعنكبوت وكأنها كانت في عرض راقص في أحد القصور الفاخرة.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها “وداد” الجدل، فسبق وأن ظهرت مع الفنان ناصر القصبي في برنامج ” عرب جوت تالنت” ، حين أعلنت على الهواء بأنها تحبه وسط دهشه القصبي والجمهور الحاضر لمشاهدة العرض.
كما نشرت وداد كذلك مشاهد جريئة عبر سلسلة من الفيديوهات التي تجاوزت الخطوط الحمراء.
وداد سيري
وداد سيري
وداد سيري
وداد سيري
وداد سيري
وداد سيري
وداد سيري
كانت هذه تفاصيل خبر بدأت بحب القصبي وانتهت بالجنون.. شاهد كيف ظهرت وداد سيري داخل أحد القصور الفاخرة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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