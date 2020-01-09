تفوق على رونالدو وميسي.. محمد صلاح أغلى ثالث لاعب في العالم.. تعرف على قيمته التسويقية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حل النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ثالثا في ترتيب أغلى لاعبي العالم، متفوقا بذلك على النجمين الأرجنتيني ليونيل مسيي، قائد برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، في تصنيف جديد لأغلى اللاعبين، من حيث القيمة السوقية.

ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية “CIES” على موقعه الإلكتروني، تصنيفا يضم قيمة اللاعبين السوقية في مختلف دوريات العالم.

مركز “CIES”، اختار النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي، في المركز الأول بقيمة تقدر بـ 265 مليون يورو، وخلفه في المركز الثاني النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب مانشستر سيتي، بقيمة 223.7 مليون يورو.

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محمد صلاح، جاء في المركز الثالث، حيث حدد فريق أبحاث المركز قيمته السوقية بـ175 مليون يورو، متفوقا بذلك على نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي، الذي جاء في المركز الثامن بـ125 مليون يورو، ورونالدو في المركز الـ 11 برصيد 80 مليون يورو.

المركز قال إن عددا من العوامل أخذت بعين الاعتبار في تحديد قيمة اللاعبين السوقية، مثل العمر والفريق ومدة العقد والمركز.

ليفربول كان قد دفع لفريق روما الإيطالي نحو 50 مليون دولار مقابل انتقال صلاح إليه في عام 2017.

وأثيرت في سوق الانتقالات الصيفية الماضية شكوك بشأن إمكانية مغادرة صلاح ليفربول، وانتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، إلا أن الصفقة لم تتم.