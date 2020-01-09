كيلى جينر تحن لذكريات حملها بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيلي جينر البالغة من العمر 22 عاما، قد حنت لأيام الحمل، حيث استعادت ذكريات حملها في ابنتها ستورمى، التى تتم عامها الثاني بعد أيام.

كيلي جينر، نشرت صورة خلال حملها عبر حسابها بموقع “انستجرام”، مصحوبة بتعليق قائلة :خلال الحمل فى ابنتي لا أتخيل أنها ستتم عامها الثاني قريبا.

وكانت كيلي جينر البالغة من العمر 22 عاما، قد واجهت ردود أفعال غاضبة بعد ارتدائها حذاء من الفرو، ونشره على حسابها علي انستجرام في الوقت الذى تحترق فيه غابات استراليا، فقامت بالتبرع بمليون دولار لصالح الإغاثة من حرائق الغابات التي راح ضحيتها اكثر من نصف مليون حيوان من بينهم سلالات نادرة بجانب الخسائر البشرية.

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مصدر مقرب من النجمة العالمية كشف لصحيفة الديلي ميل أن تبرع ” جينر ” جاء بعد يوم واحد من تعرضها للهجوم الشرس هي وعائلتها وبالخصوص هي، حيث إنها لم تقصد السخرية من الأوضاع في استراليا وانما هذا من قبيل الصدفة.

وكانت ” جينر” قد قامت باستفزاز جمهورها أكثر من مرة، حيث نشرت صورة علي حسابها بموقع تبادل الصور انستجرام لعامل إطفاء يحمل حيوان الكوالا بين يديه وسط النيران، وعلَّقت: “نفوق أكثر من نصف مليار حيوان في أستراليا”، ثم نشرت صورة لها وهى مرتدية حذاء مصنوع من فراء النمس من توقيع العلامة التجارية “لويس فيتون” تبلغ تكلفته 1.080 جنيه استرليني.

والجدير بالذكر أن ثروة كيلي جينر، تبلغ مليار دولار، ويرجح السر وراء نجاح جينر هو النجاح الذي حققته شركتها من مستحضرات التجميل التي دشنتها في عام 2015، فهى متفوقة على شقيقتها الكبرى كيم كاردشيان التى وصلت ثروتها إلى 350 مليون دولار.

وتشتهر كيلي جينر بشكل خاص بالفخر بثروتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما فعلت بعد استئجار يخت ضخم بقيمة 200 مليون دولار للاحتفال بعيد ميلادها الثاني والعشرين، يُسمى Tranquility، فتكلف إيجاره في الأسبوع 1.1 مليون يورو (أكثر من 1.2 مليون دولار).