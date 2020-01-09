أحمد السقا مع نجله ياسين في لقطة عمرها 20 عامًا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد السقا جمهوره في صورة قديمة له مع نجله الأكبر ياسين.

السقا نشر الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «2001»، وظهر السقا وهو يحمل ياسين، بينما كان رضيعا.

السقا ظهر في شكل مختلف، حيث كان يرتدي نظارة وسلسلة، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجمهور، كما علقت زوجة السقا مها الصغير وياسين السقا برسم تعبير قلب.

الفنان أحمد السقا تزوج من مها الصغير في عام 1999، وأنجب منها 3 أولاد، ومنذ شهور مر الثنائي بأزمة كبيرة، وترددت الكثير من الأخبار عن طلاقهما.

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الفنان المصري ظهر في مهرجان الجونة برفقة مها في لقطة رومانسية، وبذلك عرف الجمهور أنه الثنائي عادا لبعضهما مرة أخرى، كما نشرت مها صور لها مع زوجها أكدت عودة المياه لمجاريها بينهما.

مها الصغير بدأت مؤخرا في دخول المجال الإعلامي، حيث تقدم برنامج فني جديد، والذي ظهر به زوجها كضيف منذ أيام.

يشار إلى أن أحمد السقا ينشغل هذه الأيام في تصوير فيلمه الجديد “العنكبوت” ويشاركه في البطولة منى زكي، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

الفنان المصري حقق النجاح في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «ولد الغلابة»، مع مي عمر، هادي الجيار، إدوارد، إنجي المقدم، صفاء الطوخي.