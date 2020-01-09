مي نور الشريف تؤدي العمرة مع شقيقتها سارة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية الشابة مي نور الشريف برفقة شقيقتها سارة إلى الأراضي العربية المقدسة لأدء مناسك العمرة.

مي نور شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور لها مع شقيقتها، وكتبت معلقة:«اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم».

مي وشقيقتها ظهرتا بملابس الإحرام، وتلقت الفنانة عدد كبير من التعليقات على الصورة من قبل الجمهور الذي دعا لها بعمرة مقبولة، وتغزل في صورها عبر حسابها الخاص.

مي وسارة هما ابنتا الفنان نور الشريف والفنانة بوسي، وتعمل مي ممثلة، بينما تعمل سارة في الإخراج.

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جدير بالذكر أن مى نور الشريف كانت آخر أعمالها الفنية هو مشاركتها مسلسل “اللهم انى صائم”، والذى شاركت فى بطولته كل من مصطفى شعبان وماجدة زكى ووفاء صادق وعرض في عام 2017.

الفنانة الشابة قالت إنها تحاول أن تختار أعمالها بعناية شديدة، ورغم قلة أعمالها تشارك في أنشطة متعددة، كما تحرص على نشر صورها مع والدها الفنان الراحل نور الشريف باستمرار.

سارة نور الشريف قد احتفلت هي الأخرى بعيد ميلاد زوجها «خميس» منذ أسابيع، بحضور شقيقتها مي ووالدتها الفنانة بوسي، وخالتها الفنانة المعتزلة نورا.

بوسي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل «قيد عائلي»، والذي قدم منه جزأين، وحققا نجاحا كبيرا، والعمل شارك ببطولته عزت العلايلي، ميرفت أمين، ريم البارودي، محمد نجاتي، محمد محمود عبدالعزيز.