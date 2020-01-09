نساء هوليوود يحققن إنجازا في 2019

أكد مركز الدراسات بشأن النساء في التلفزيون والسينما التابع لجامعة سان دييجو الأمريكية أن عام 2019 شهد ازديادا كبيرا في نسبة تقديم النساء أدوارا رئيسية في هوليوود، وهو إنجاز يحسب لهن.

وقال المركز في دراسة إن في 40% من مؤدي الشخصيات الرئيسية في 2019 البالغ عددهم 2300 من النساء، في مقابل 31% خلال 2018، وهو "أعلى مستوى" منذ إطلاق هذه الدراسة في 2002.

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وكان 43% من مؤدي الشخصيات الرئيسية رجالا، فيما الباقون (17%) كانوا في إطار بطولة جماعية، وفي نقطة إيجابية أخرى، 45% من البطلات ظهرن في 2019 في أفلام أنتجتها الاستوديوهات الكبيرة التقليدية، في مقابل 32% فقط في 2018.

وعلى صعيد الأصول العرقية للممثلين في هوليوود، استحوذت النساء السوداوات على 20% من الأدوار مع حوارات في 2019، فيما بلغت نسبة الآسيويات 7% ونسبة المنتميات إلى أصول أمريكية لاتينية 4% فقط.

وقالت مارتا لاوزن، مديرة المركز والمسؤولة عن الدراسة: "ها نحن أمام عامين متتاليين سجلنا خلالهما تقدما كبيرا في أعداد النساء بين مؤدي الأدوار الرئيسية، ما يؤشر إلى بداية تغيير إيجابي في نسبة تمثيلهن، مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن نسبة الرجال الذين يؤدون أدوارا مع حوارات تبلغ ضعف تلك التي تؤديها نساء".

وفي كل عام، يراجع مركز الدراسات بشأن النساء في التلفزيون والسينما التابع لجامعة سان دييجو الأفلام الـ100 المتصدرة لشباك التذاكر الأمريكي لتحديد طبيعة الأبطال، أي الشخصيات التي من خلالها تروى القصة.