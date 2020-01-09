خاص- أنغامي تواجه المنافسة الشرسة بتعاونات جديدة مع هؤلاء الفنانين

بعدما أعلنت أنغامي، في نهاية عام 2019 عن وصول منصتها إلى أكثر من 10 مليار استماع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث انهت السنة مع لائحة من أهمّ الأغاني والفنانين من كافة البلدان.

وعلى الرغم من المنافسة الشرسة التي تواجه تطبيق “أنغامي” الرائد في البث الرقمي الغنائي في المنطقة، إلا أنه لا زال يستقطب مجموعة كبيرة من أهم النجوم كمنصة لإطلاق أغانيهم المسموعة والمصورة. وها هي أنغامي، تبدأ عام 2020 بتعاونات جديدة حيث علم موقع “الخليج 365” أن النجم المغربي “الدوزي”، الذي يتمتع بشعبية كبيرة في مختلف العالم العربي، انضم الى لائحة النجوم في هذا التطبيق المميز، وستقوم الشركة بإنتاج أغنية جديدة له من اخراج جاد شويري.

كما علمنا أن المنصّة الموسيقيّة، تستعد للاعلان قريبًا عن تعاون مماثل يجمعها مع سلطان الطرب جورج وسوف، من خلال انتاج اغنية وكليب على أن نكشف عن تفاصيل جديدة في الأيام المقبلة.

