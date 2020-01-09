إليكم تفاصيل عزاء بيا شقيقة الزميل بيار رباط

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Jan 09, 2020
بعد الخسارة الكبيرة التي أصابت الزميل بيار رباط بوفاة شقيقته “بيا رباط” يوم الاثنين الواقع فيه 6 كانون الثاني الجاري، اثر أزمة قلبية في دبي.
أعلنت العائلة تفاصيل العزاء بالراحلة، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة 10 كانون الثاني الجاري، في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك – طريق الشام، ثم توارى الثرى في مدفن العائلة برمانا.
تُقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويومي السبت والاحد 11 و 12 الجاري في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك – طريق الشام ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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