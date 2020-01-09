خالد القيش: أنا نجم أول والبطولات تأتيني من الخارج‎

كشف الممثل السوري خالد القيش في حوار مع الإعلامي باسل محرز أنه كان موجوداً في مسلسل “دقيقة صمت” للمخرج الراحل شوقي الماجري منذ البداية ولكن بدور صغير، وبعد اعتذار عدد من الممثلين طرح الماجري عليه دور (العميد عصام شاهين) رغم عدم اقتناع الكاتب ورغبة الشركة والمحطة بوجود أسماء كبيرة ولكن بعدما أرسل لهم المخرج صور الشخصية بعد الماكياج وأصر الماجري عليه قدم الشخصية التي حققت له نقلة نوعياً، مراهناً أنه أفضل من كان سيقدمها ومؤكداً أنه نجم صف أول وتأتيه العروض على هذا الأساس ولكن بمعظمها من شركات أو مخرجين غير سوريين وآخرها كان مسلسل “عشيق أمي” للمنتج اللبناني مروان حداد مع النجمة ورد الخال.

كما أكد خالد أنه اعتذر عن كل ما عرض عليه من أعمال في سورية هذا العام لأنها لم تكن بالمستوى المطلوب كما كشف أنه رفع أجره بعد نجاحه الأخير بنسبة 40 بالمئة.

وعن حياته الأسرية بين “القيش” عبر المدينة “اف ام” أن زواجه أشعره بدفء الأسرة التي افتقدها منذ غادر قريته في الجولان المحتل قبل سنوات طويلة وأمن له نوعاً من الاستقرار الذي ساعده على أن تكون خياراته أفضل مؤكداً أن زوجته لا ترغب بالظهور رغم إصراره على أن يظهرا معاً في الصور وتفضل البقاء بعيدة عن الأضواء وبين أن الناس تحب أن ترى جزءاً من يومياته خاصة مع ابنيه فارس وأصيل. موضحاً أن فارس ” 8سنوات” يدهشه بمواهبه أحياناً وأتته عدة عروض تمثيلية.