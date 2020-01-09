جومانه مراد تعود بعد غياب طويل: الشهرة زائلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرحت الفنانة السورية جومانه مراد أن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية هو تفرغها لعائلتها.

وقالت مراد في لقاء صحفي: "على مدى ست سنوات وبعد العديد من المحاولات حول العالم، أكرمني الله بطفل أسميته محمد"، وأكدت على أنها ليست نادمة على الغياب قائلة: "الشهرة زائلة مهما طال الزمان، وتبقى العائلة بفضل الله هي الأساس".

وعن وجودها في الموسم الدرامي، قالت مراد: "إن شاء الله قريبا، هناك عدة أعمال طرحت، وتجري عليها الدراسة والقراءة، لكن حتى الآن لا يوجد أي ارتباط".

وكان آخر أعمال جومانه مراد على صعيد الإنتاج هو مسلسل "مدرسة الحب" بجزأيه الثاني والثالث، ولم يحظ العمل بفرصة عرض مناسبة حتى الآن، بسبب مشاكل قضائية بينها وبين الأخوين نعمو.

وقالت النجمة السّورية عن ذلك: "لا يوجد خلاف، فقد انتهى بصدور أحكام قضائية على أمير وصفوان نعمو بالسجن، وأمير في السجن منذ أكثر من سنة، وصفوان عليه حكم مبرم بالسجن، وهناك مذكرات من الإنتربول تقضي بالقبض عليهما".

وعن مجال الإنتاج قالت مراد: "أنا أنتج مسلسلات منذ أكثر من 15 عاما مثل "الخيط الأبيض" و"انتقام الوردة" و"هيك تجوزنا" وغيرها من المسلسلات، إن شاء الله الإنتاج مستمر، وسيكون أيضا للأفلام".

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أما عام 2019 فكان وجه خير على الفنانة السّورية؛ لأنها عاشت فيه شعور الأمومة للمرة الأولى، وقالت: "ربي أكرمني بكرمه في هذا العام، ورزقني أجمل هدية، اسأل الله أن يعطيها لكل إنسان".

يشار إلى أن جومانه مراد من المقرر أن تعود من خلال الفيلم السينمائي المصري "يوم13" بعد غياب قارب سبع سنوات، وأشارت إلى أنها قبلت بالدور؛ لأن العمل جميل ومختلف.

الفيلم يُصور بتقنية "ثلاثية الأبعاد" 3D، وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق والرعب، وكان اسمه في البداية "القصر المسكون".

وتشارك في بطولته دينا الشربيني، ونسرين أمين، وأروى جودة، وشريف منير، ومحمد شاهين، والقصة من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج شركة "أوسكار" التي يملكها لؤي ووائل عبد الله.

ومن المقرر عرض الفيلم في ماراثون عيد الفطر السينمائي لعام 2020.