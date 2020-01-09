دنيا بطمة تلغي متابعة 12 نجما على إنستغرام.. منهم أحلام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على خطوة مفاجئة بعد قضيتها المعروفة إعلاميًا بعصابة "حمزة مون بيبي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمشتبه تورطها فيها؛ إذ ألغت متابعتها للعديد من الفنانين المغاربة والخليج العربي.

وبحسب ما بثّته قناة "شوف تي في" المغربية عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" فإن إلغاء المتابعة جاء بسبب عدم تضامن بعض الفنانين معها في قضيتها التي تسببت لها في الكثير من الأضرار كان آخرها سحب جواز السفر الخاص بها ورفع الكفالة المادية.

وأكدت أن دنيا بطمة ألغت متابعة كل من سعد لمجرد، وأسماء لمنور، وأحلام، ورشيد العلالي، وليلى الحديوي، وإيهاب الأمير، وطليس، ويسار، وهشام مصرار، وعزيز دداس، وزهير بهاوي، ونعمان بالعيشي، وأبقت على متابعة كل من الدوزي ورضوان وزوجته.

ونوّهت إلى أن الفنان الوحيد الذي ردّ على دنيا بطمة بعد إلغاء متابعتها له هو إيهاب الأمير الذي ألغى متابعته لها عبر "إنستغرام"، علمًا بأنه كان قد تعاون معها في أغنيتها الأخيرة "ندمانة"، والتي حققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة وصلت 10 ملايين عبر "يوتيوب".

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وقررت محكمة الاستئناف في مراكش قبل أيام سحب جواز السفر الخاص من دنيا بطمة وشقيقتها في ظل توجيه الإعلامية المغربية مريم سعيد شكوى ضدها والمتورطين معها في قضية حساب "حمزة مون بيبي" عبر" سناب شات".

ووفقًا لمواقع محلية مغربية فقد قالت المحكمة في قرارها أيضا إنه تم رفع قيمة الغرامة المالية على الفنانة دنيا بطمة إلى 500 ألف درهم مغربي بما يقدر بـ 50 مليون سنتيم"، بدلًا من 400 ألف درهم، مع رفع الغرامة المالية الخاصة بشقيقتها "إبتسام" إلى 30 مليون سنتيم.

وكانت رفضت شرطة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء السماح للفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها البحريني محمد الترك مغادرة المغرب، بسبب تورطها في قضية حساب "حمزة مون بيبي" المتخصص في فضح المشاهير على تطبيق "سناب شات"، إضافة إلى أن هناك استئنافا مقدما من النيابة العامة الابتدائية بمراكش والذي قرر قاضي التحقيق متابعته في حال سراحها.

يُذكر أن قاضي التحقيق حدد يوم الـ 10 من شهر شباط/ فبراير المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة دنيا بطمة، وذلك إثر ذكر اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير "حمزة مون بيبي" على موقع "سناب شات".