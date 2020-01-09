أحمد السقا وأمير كرارة يهنئان محمد إمام على برومو "لص بغداد"

هنأ كل من النجم أحمد السقا وأمير كرارة، النجم محمد إمام، على طرح البرومو الرسمي لفيلمه الجديد “لص بغداد” المقرر طرحه بدور العرض السينمائية 22 يناير المقبل، عبر حسابيهما الشخصيين بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وكتب أحمد السقا عبر حسابة الرسمي بموقع “تويتر”: “مبرووك لكل صناع فيلم (لص بغداد) التريلر حلو وقوي ومبروك لمحمد إمام اخويا وحبيبي شغل احترافي جدا ربنا يكرمك”.

كما علق الفنان أمير كرارة على البرومو الخاص بالفيلم عبر حسابة بموقع “تويتر”، قائلا:”شغل محترم اوي في تريلر “لص بغداد” مبروك اخويا محمد مام ربنا يكرمك ودايما متميز كعادتك ومبروك لكل من قام على هذا العمل وباذن الله يكسر الدنيا”.

طرحت امس شركة “سينرجي فيلمز” البرومو الرسمي لفيلم “لص بغداد” للنجم محمد إمام، وذلك قبل طرح الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 22 من شهر يناير الجاري، للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسي، وسيطر على البرومو مشاهد الأكشن والمطاردات التي تم تنفيذها بشكل مختلف وجديد تمامًا على السينما المصرية، كما لم يخلو البرومو من الكوميديا.

فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.



“لص بغداد” يسجل التعاون الثاني بين “سينرجي فيلمز” ومحمد إمام بعدما قدما معًا فيلم “ليلة هنا وسرور” العام قبل الماضي وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك في بطولته ياسمين صبري وفاروق الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنياوي.

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