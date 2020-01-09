ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها بملابس جريئة

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، صورة لبنتيها، خلال تناول الطعام بأحد الأماكن، وظهرت إحدي بنات رانيا يوسف بملابس جريئة على غرار والدتها في أغلب إطلالتها، حيث كانت ترتدي تيشيرت أبيض مكشوف الصدر، مما خلق حالة من الجدل على السوشيال ميديا عقب نشر الصورة.



وعلقت رانيا يوسف، على الصورة قائلة: “بينما قضيت الكثير من الوقت الجيد مع أطفالي، ربما لم يكن ذلك كافيا”.



وتنتظر رانيا يوسف، عرض أحدث أعمالها السينمائية فيلم”دماغ شيطان”، بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي”الفيس بوك”، البوستر الرسمي لفيلمها الجديد “دماغ شيطان”، وكشفت عن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية في 22 يناير الجاري.



فيلم “دماغ شيطان” يتناول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدني المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.

وكانت الشركة النتجة أعلنت خلال الفترة الماضية عن طرح الفيلم يوم 25 ديسمبر الماضي، ليتزامن مع احتفالات الكريسماس، ولكنها قررت تأجيل الطرح الفيلم يتزامن من ثورة 25 يناير خاصة في ظل تناول الفيلم الظروف الإجتماعية عقب الثورة في مصر.

يشار إلي أن فيلم “دماغ شيطان” يشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم: رانيا يوسف، وباسم سمرة، وسلوى خطاب وعمرو عابد، ونادية خيري، وياسر الزنكلوني وأشرف طلبة وعلي شوقي، والوجوه الجديدة فتحي صقر وكامل الشافعي وأسامة عبد الله وأحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.

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