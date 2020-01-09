ريتا حايك إلى جانب مُعتصم النهار وسينتيا صاموئيل في "من الآخر"

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"الخليج 365" من بيروت: وقع إختيار شركة "صبّاح أخوان" على النجمة ريتا حايك للإنضمام إلى النجمين مُعتصم النهار وسينتيا صاموئيل في مُسلسل "من الآخر".

وقد أنهى الكاتب أياد ابو الشامات كتابة المُسلسل الذي سيُخرجه شارل شلالا، وسيتمّ تصويره في بيروت إنطلاقاً من مُنتصف الشهر الحاليّ كانون الثاني- يناير.

يُذكر أنّ "من الآخر" مُسلسل دراميّ إجتماعيّ تبدأ قصّته بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث وسط وضع عائليّ صعب يتحكّم بالجميع.

"من الآخر" يجمع نخبة من أبرز الأسماء في عالم الدراما العربيّة، وسيُعرض عبر قناة دبي وشاشة الـMtv اللبنانيّة خلال السباق الرمضانيّ لهذا العام.

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