كرستينا كرم تطلق المرحلة الثانية من الخيري لتشمل كافة المناطق اللبنانية!

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"الخليج 365" من بيروت: بعد أن أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة #CeeOnaMission الخيرية التي ساعدت من خلالها حوالي أربعين عائلة في مدينة بيروت خلال فترة عيد الميلاد، تستعد المؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعية كريستينا كرم رميا مع بداية عام 2020 لدخولها المرحلة الثانية من المبادرة.

وفي التفاصيل، فقد أعلنت كريستينا أنها في صدد الإنتقال من المرحلة الأولى من المشروع الإنساني التي قامت به الى المرحلة الثانية التي تتمثل بتقديم مساعدات من غذاء وألبسة وتأمين أقساط مدرسية واحتياجات أخرى في عدد من المناطق اللبنانية، بعد أن حُصرت المساعدات في المرحلة الأولى في مدينة بيروت فقط. ومن المتوقع أن تنتقل المبادرة الى عدد من المدن اللبنانية الأخرى بحسب الحاجة.

وتقول كريستينا التي تعمل مع مجموعة مؤلفة من خمسة أشخاص، أنها صُدمت بالتفاعل الإيجابي الكبير الذي لاقته من قبل متابعيها، بحيث تمكنت من خلال صفحتها على موقع انستغرام من مساعدة عدد من العائلات والمحتاجين من خلال تبرعات استطاعت وفريقها من خلالها تقديم الأكل والمشرب والغذاء وبدل الإيجارات والأدوات المنزلية والأدوية، وعبّرت عن مدى سعادتها بالتفاعل الإيجابي وباندفاع المجتمع اللبناني للمساعدة.

بالإضافة الى ذلك، أكدت كرم أنها ستعمل على تطوير فريق العمل ليصبح متكاملاً من أجل تطوير الفكرة الى مدى أبعد وعلى نطاق أوسع، وهي أكدت بالتالي أن جمع التبرعات ما زال قائماً عبر التواصل مع فريقها عبر صفحة كريستينا على موقع انستغرام مشددةً بأن الحاجة ما زالت كبيرة لا سيما مع توسّع نطاق المساعدات لتشمل جميع المناطق اللبنانية.

يذكر أن كريستينا قد أرشفة جميع صورها على حسابها الخاص على موقع انستغرام لتكرّس صفحتها في الوقت الحالي خدمةً لمشروع #CeeOnaMission.