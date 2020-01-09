شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. والد إيهاب توفيق لقى مصرعه بعد ساعات من الاحتفال بعيد ميلاد نجله..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى أحد أصدقاء الفنان إيهاب توفيق، تفاصيل أحداث احتراق فيلا الفنان، بعد وفاة والده، بعد ساعات قليلة من الاحتفال بعيد الميلاد.

ولقى والد الفنان إيهاب توفيق مصرعه، فى الحريق الذى شب بفيلة الفنان صباح اليوم الخميس بمدينة نصر، حيث تعرض لاختناق مما أسفر عن مفارقته الحياة، كما أسفر الحريق عن تفحم جزء كبير من محتويات الفيلا، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائى، لإجراء المعاينة، وبيان سبب الحريق.

وكان حريق اندلع منذ قليل، داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق فى مدينة نصر، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، ويحاول رجال الحماية المدنية بعمليات السيطرة على الحريق، وتبين من المعاينة وجود ماس كهربائى تسبب فى الحادث، وإصابة والد الفنان باختناق ونقل إلى المستشفى.