شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف سبب تأجيل حفل رابح صقر فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للترفيه تأجيل حفل الفنان رابح صقر "ليلة صقر الأغنية الخليجية"، التي كان مقرراً لها الجمعة المقبل 10 يناير على مسرح محمد عبده في البوليفارد بالرياض، إلى السبت 11 يناير الجاري، بسبب خسوف القمر يوم الجمعة.

وأكد الفنان صقر أنه في ليلة تكريمه سيقوم بطرح آلة العود في مزاد علني خلال الحفل، وهي الآلة التي عزف بها أهم أعماله ومنها "أنت ملك"، و"النجم البعيد"، و"على كيفك"، و"الصمت"، كما عزف عليه أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله "والله فاضي" وغيرها من الأغاني الخالدة.

وقال رابح عن عوده: "هذا العود يعتبر من أصدق أصدقائي، ولحنت به أجمل ألحاني، وهو غالٍ عليّ، وظل يرافقني طوال مسيرتي الفنية منذ عام 2014، وكلي ثقة أن من سيحصل عليه سيكمل ما بدأت به".

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يشار إلى أن ليلة الصقر ستتضمن معرضاً خاصا يحتوي على أهم مقتنيات الفنان رابح صقر التي لم يسبق أن تم عرضها، والتي شارك بها فنياً على المستويين المحلي والعربي

ويٌعتبر الفنان رابح صقر، أحد أشهر وأبرز مطربي المملكة والخليج والعالم العربي. ونجح خلال مسيرته الفنية الرائعة في تحقيق شعبية كبيرة في المملكة ودول الخليج، حتى لقب بموسيقار الخليج بسبب جمعه ما بين الغناء والتلحين. وهو يتمتع بموهبة فذة وحسن مرهف وشغف كبير بالفن والغناء مما جعله نجماً ساطعاً واسماً كبيراً في عالم الفن.