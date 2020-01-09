شكرا لقرائتكم خبر عن المسئول الإعلامى لنانسى عجرم يوضح حقيقة صورتها وزوجها مع السارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الإعلامي اللبناني إيلي أبو نجم حقيقة الصورة المتداولة للفنانة نانسى عجرم وزوجها فادي الهاشم، والتي زعم البعض إنها لهمت مع القتيل مشيرين إلي وجود علاقة مسبقة بينهم، مؤكدًا أن الصورة له هو في أحدي اللقاءات السابقة معهم.

وكتب إيلي بر حسابه بموقع تويتر :"يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم في حين أن هذه الصورة تعود “لي” وأنا المسؤول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة.

". اقتضى التوضيح



إيلي أبو نجم يوضح حقيقة صورة نانسى عجرم وزوجها مع السارق

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بدورها نانسى عجرم أكدت كلامه من خلال إعادة نشره التغريدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي. شصار

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورا للفنانة نانسى عجرم مع القتيل الشاب السورى محمد موسى توضح معرفتها به قبل وقوع الحادث.

روت النجمة اللبنانية، تفاصيل محاولة السطو المسلح الذى تعرض لها منزلها، حينما كانت به مع زوجها وبناتها، حيث قالت نانسى، "أشكر الله انه نجانا من ها المصيبة اللى وقعنا فيها .. ما أتمنى أن حدا يعيش التجربة اللى عشناها بالبيت"

وقالت نانسى خلال لقاءها بقناة otv، "اللى فعله شادى هو ردة فعل على مدة 6 أو 7 دقائق يهددنا .. ويقول له "فين مراتك .. فين بناتك" .. انا بس بدى أقول لك شخص انتقد فادى على اللى عمله يحطه حاله بذات الموقف ويشوف كيف كانت بتكون ردة الفعل ز م في حدا ولاده قدام عيونه وفى انسان مشغول فات على حرمة بيته ويدق بعيلته وولاده ومراته وما بيتصرف هيك