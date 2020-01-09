شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى لـ إيهاب توفيق: الله يصبرك أخى العزيز فى وفاة والدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم الإماراتى حسين الجسمى التعازى للفنان إيهاب توفيق لوفاة والده صباح اليوم الخميس، مختنقا إثر اندلاع حريق فى فيلته.

وكتب حسين الجسمى، عبر حسابه على تويتر، قائلا "لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر له وارحمه والله يصبرك أخى العزيز إيهاب توفيق فى وفاة والدك رحمه الله".

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حسين الجسمى

وكشفت معاينة الحماية المدنية لحريق داخل فيلا والد الفنان إيهاب توفيق فى مدينة نصر أن ماسا كهربائيا تسبب فى اندلاع الحريق فى الطابق الأول والتهم جميع محتوياته بالكامل، وامتد للطابق الثانى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ونتج عنه وفاة والد الفنان باختناق، وإصابة عاملين داخل الفيلا ونقلا إلى المستشفى.

وكان أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق ظهر فى فيديو نادر ليتحدث عن الصفات التى يتمتع بها نجله إيهاب وعن ذكرياتهم معا ومع شقيقه الراحل، قائلا: "الابن إيهاب توفيق الأكبر وحاليا الوحيد، كان له أخ وتوفى كان عنده 14 سنة والحادث أثر على إيهاب لأن الاثنين كانوا عايشين مع بعض وإيهاب بقى وحيد وانعزل بسبب رحيل شقيقه، وإيهاب من صغره كان بيحب الفن كنت بشجعه إنه يكون موسيقى وليس مغنى، وعندى اهتمامات فنيه فوارث الفن منى.

وتابع والد إيهاب توفيق، فى حديثه النادر، قائلا: "إيهاب مطرب دارس وليس هاوى فى مطربين كتير بيطلعوا معندهمش خلفية ولكن لازم دراسة من جيل إيهاب بحب اسمعهم مصطفى قمر وحميد الشاعرى، وأسوأ عادات إيهاب توفيق الكسل والعند وبختار معاه الأغانى والكلمات والرأى مشترك ما بينا، وإيهاب طيب وليس مغرور كما يشاع فى الوسط الفنى و خجول شوية وإيهاب توفيق كان طفل شقى جدا".