شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القواعد التنظيمية لتحصيل رسوم الرقابة على المصنفات بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية القواعد التنظيمية لتحصيل رسوم الرقابة على المصنفات الفنية، وذلك بناء على توجيهات معالى وزيرة الثقافة الدكتورة "إيناس عبد الدايم".

واشتملت القواعد على عدة نصوص حيث جاء فى النص الخاص بترخيص تصوير الفيلم المصرى السينمائى أو التليفزيونى الروائى الطويل برسوم 2000 جنيه والأجنبى 100 دولار فى اليوم.

أما عن ترخيص تصوير سيناريو المسلسل المصرى تصبح بقيمة 10 آلاف جنيه على أن يتم سداد 25 ألف جنيه كرسوم الرقابة على نسخة العمل وبالنسبة للأجنبى 100 دولار لليوم الواحد.

وعن تصريح عرض الفيلم المصرى الطويل يتم سداد 2000 جنيه لأول نسخة بالإضافة إلى 100 جنيه عن كل نسخة إضافية وللأجنبى الطويل 300 دولار للنسخة الأولى و400 جنيه عن كل نسخة.

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وبالنسبة لقيمة ترخيص عرض الفيلم المصرى التسجيلى القصير الأكثر من 45 دقيقة هى 1000 جنيه للعروض التجارية وعن الأجنبى يتم سداد 60 دولارا للنسخة الأولى بالإضافة إلى 10% عن كل نسخة للعروض التجارية وعن التسجيلى القصير أقل من 45 دقيقة المصرى فتصبح قيمة ترخيصة 200 جنيه والأجنبى 1000 جنيه، وذلك عن العروض التجارية الاحترافية لهذه الأفلام علي ان يتم إعفاء عروض المهرجانات والمؤسسات والمراكز الثقافية وذلك للأغراض الثقافية التي تعامل معاملة المهرجانات من الرسوم في العروض التي تعرض في دور العرض الاولى المحددة بمعرفة مقدم الطلب وذلك للأغراض الثقافية.

اما عن ترخيص النصوص والعروض المسرحية تحدد لها 1000جنيه للأعمال التى لها أهداف تجارية احترافية علي ان يتم سداد 10% من هذة الرسوم أى ما يعادل 100 جنيه للهواة والمستفلين مع إعفاء جميع عروض الدولة وذوى القدرات الخاصة تماما من الرسوم.

وبالنسبة لقيمة الترخيص بالعرض للنسخة من مقدمة الفيلم السينمائى أو التليفزيوني المصرى 1000 جنيا للنسخة الأولى و20 جنيها لكل نسخة لاحقة اما الأجنبى 125 دولارا للنسخة الأولى و30 جنيها لكل نسخة لاحقة.

وبالنسبة للترخيص بالأغنية يسدد الشاعر 100 جنيه والملحن 100 جنيه ويقوم المنتج او شركة الإنتاج بسداد مبلغ 800 جنيه لحصولهم علي باقي التراخيص.

كما ذكر الدكتور خالد عبد الجليل انه سيتم العمل بهذه اللائحة من صباح اليوم الخميس الموافق 9 يناير، ويذكر أن الرسوم المستحقة بالعملة الأجنبية تسدد بما يعادلها بالعملة المصرية.