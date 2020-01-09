شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان البحرين السينمائى يمنح جائزة خاصة لأفضل فيلم يناقش قضية نسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان البحرين السينمائى عن تقديمه جائزة خاصة بالأفلام القصيرة التى تناقش قضايا نسائية محددة، وذلك ضمن دورته الأولى التى تقام من 4 إلى 8 مارس 2020، وتمنح جائزة أفلام المرأة لأفضل فيلم قصير يتناول عدداً من القضايا المتعلقة بالشأن النسائي مثل حق المرأة في العمل، والشراكة مع الزوج في اتخاذ القرارات الخاصة بالأسرة ، وحضانة الأطفال، والنفقة، وقضية العنف الاقتصادي تجاه المرأة.

وتُمنح هذه الجائزة وهي الأولى من نوعها في مملكة البحرين، بدعم كامل من مركز تفوق الاستشاري للتنمية، وذلك إيمانًا منه بأهمية تشجيع المحتوى السينمائي ذي الطابع الإنساني، وتأكيداً على نشر ثقافة السينما التوعوية على الأخص فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة.

وفي هذا الصدد علقت منصورة الجمري رئيسة المهرجان على أهمية طرح هذه الجائزة ضمن جوائز مهرجان البحرين السينمائي مشيرة إلى أن السينما هي المرآة الأصدق التي تعكس صورة الواقع الإنساني بكل تجلياته وقضاياه العميقة، مضيفة بأن أهمية هذه الجائزة تنطلق من إيمان راسخ بأن قضايا المرأة من أهم القضايا الإنسانية وأكثرها حساسية، إذ أن المرأة تعتبر الواجهة الأولى للمجتمع وتعكس وعيه وثقافته، عدا عن أن تناول قضايا الشأن النسائي سينمائيا، يحتاج إلى جرأة كبيرة في الطرح.

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من جانبها عبرت مريم الرويعي، مدير مركز تفوق الاستشاري للتنمية، عن سعادتها بهذا التعاون المهم مؤكدة بأن السينما هي من أفضل الوسائل وأهمها التي تمكننا من تسليط الضوء على قضايا المرأة، والتعريف بتلك القضايا.

وأضافت الرويعي بأن طرح مركز تفوق لجائزة خاصة بأفلام المرأة ضمن مهرجان البحرين السينمائي إنما يعكس إيمان المركز بدور السينما في خلق وعي مجتمعي بقضايا المرأة وشؤونها، وهذا ما يهدف له المركز ونحن على ثقة تامة بإدارة المهرجان التي تمتلك كفاءة وباع طويل في مجال السينما.

جدير بالذكر أن مهرجان البحرين السينمائي يقام بتنظيم من نادي البحرين للسينما وهو مهرجان غير ربحي يقام في الفترة من ٤ - ٨ مارس ٢٠٢٠م.

ويمنح المهرجان ثلاث جوائز رئيسية للأفلام الفائزة في المسابقة الرئيسية بفروعها الثلاثة، يتم اختيارها عبر لجان تحكيم ستضم شخصيات سينمائية عربية بارزة، تتضمن جائزة البحرين السينمائي لأفضل فيلم قصير، وجائزة البحرين السينمائي لأفضل فيلم وثائقي وجائزة البحرين السينمائي لأفضل فيلم طلبة بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم.