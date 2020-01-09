معلومات عن والد إيهاب توفيق.. سُرقت أرضه وعانى أزمات بالقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"إلى من كانا إلىّ عونًا بعد الله عز وجل والدي ووالدتي أطال الله في عمرهم، أهدي إليهما هذا العمل؛ اعترافًا بفضلهما، فكان لتشجيعهما ومجهودهما وعطفهما.. أكبر الأثر في إتمام هذه الدراسة، جزاهما الله عني كل خير"، بتلك الكلمات أهدى إيهاب توفيق رسالة الدكتوراه التي حصل عليها عام 2002، إلى والدته السيدة سوزان توفيق التي رحلت بعد معاناة مع المرض عام 2014، ووالده المهندس أحمد توفيق أحمد مصطفى، الذي توفي فجر اليوم إثر الحريق الذي شب بمنزلهما في مدينة نصر.

وتجمع إيهاب ووالديه علاقة من نوع خاص، إذ كانا يقيمان معه بمنزله في مدينة نصر، وعرف عن والدته الراحلة دورها في اختيار أعماله، إلى جانب تأكيده أنه عشق الغناء من خلال والده الذي تميز بصوته الجميل.

ومر والد إيهاب، المهندس الراحل بعدة أزمات خلال السنوات الماضية، إذ شهد عام 2009 قيام مجموعة من الأشخاص باغتصاب 10 أفدنة مملوكة لرجل الأعمال أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق.

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وجاء في التحقيقات التي أجرتها نيابة إمبابة، أن أحمد توفيق أحمد مصطفى ويقيم في أبراج الشرطة عمارة 3 بشارع عظيم الدولة، تقدم ببلاغ يفيد بأن محمد زينهم خميس عبدالقوي هارب من قرارات اعتقال صادرة ضده، ومسجل خطر، ومعه شقيقه ياسر زينهم خميس (30 عامًا)، وعبدالهادي فتحي عبدالهادي مقاول، ومقيم بشطانوف مركز أشمون بالمنوفية، اغتصبوا 35 فدانًا صحراويًا بالكيلو 52 طريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأضاف بلاغ والد الفنان أن قطعة الأرض المملوكة له اشتراها من مجموعة رمسيس المهندس، حيث استصلحت 3 آلاف فدان، وباعتها، فاشترى منها 10 أفدنة، ولكنه فوجئ باغتصابها من المشكو في حقهم بالقوة.

وعانى والد إيهاب توفيق من مشاكل صحية عديدة في القلب، إذ خضع عام 2013 لجراحة لتركيب قسطرة ودعامات للقلب، وبعدها بأربعة أعوام أصيب بأزمة قلبية حادة دخل بسببها أحد المستشفيات لعدة أيام.

ومن المفارقات أن جنازة المهندس الراحل أحمد اليوم من نفس المسجد الذي شيعت منه جنازة زوجته الراحلة منذ 6 سنوات، من مسجد السلام أمام مدينة الوفاء والأمل بمدينة نصر.