بالفيديو.. لحظة اندلاع حريق منزل والد إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة اندلاع الحريق بمنزل الفنان إيهاب توفيق بمدينة نصر. وأظهر الفيديو النيران وهي تتصاعد من شرفة المنزل، ووصول الحماية المدنية لمحاولة السيطرة عليه. Advertisements كان حريق هائل اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في فيلا الفنان إيهاب توفيق. ودفعت الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء لإخماد النيران. وقال مصدر في مديرية أمن القاهرة إن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أن ماسا كهربائيا بدفاية في الطابق الأول السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا. وقال عاملون في المنزل إنهم فشلوا في السيطرة على النيران وإنقاذ والد الفنان، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.

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