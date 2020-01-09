أحمد جمال ينعى والد إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، والد الفنان إيهاب توفيق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وعلق: "خالص عزائي للنجم إيهاب توفيق في وفاة والده نتيجة حريق في الفيلا المقيم فيها، ربنا يرحمه ويغفرله و يسكنه فسيح جناته".

كان حريق هائل اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في فيلا الفنان إيهاب توفيق. ودفعت الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء لإخماد النيران. وقال مصدر في مديرية أمن القاهرة إن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أن ماسا كهربائيا بدفاية في الطابق الأول السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا. وقال عاملون في المنزل إنهم فشلوا في السيطرة على النيران وإنقاذ والد الفنان، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.