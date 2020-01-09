أحدهم التهمت جوائزه وآخر فقد زوجته وتراجع عن الإلحاد.. حرائق بيوت الفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، أحمد توفيق، والد النجم إيهاب توفيق، بعد اندلاع حريق داخل فيلا والده بمدينة نصر.

هذه الحالة ليست الأولى التي تحدث لأحد من نجوم الفن، فقد تسببت النيران في بعض الحالات لخسائر فادحة، وصل بعضها لوفاة أحد أقارب فنان من الفنانين.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز حالات الحريق التي تعرض لها النجوم:

نادية سلامة

منذ أيام، اندلعت النيرات في شقة الفنانة نادية سلامة، بحي دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، وأنقذها القدر من الموت، بعدما خرجت لسيارتها وفوجئت بانفجار ناتج عن المدفأة، أدى لالتهام النيران جميع محتويات الشقة بالكامل.

لقاء سويدان

منذ عامين، اندلعت النيران في شقة الفنانة لقاء سويدان، بسبب ماس كهربائي، وأكدت في تصريح سابق لمصراوي، أن الحريق "بسيط"، وتمت السيطرة عليه، ولم تصب وقتها بأذى، والخسائر في منزلها كانت طفيفة.

ريم أحمد

في يونيو الماضي، أعلنت الفنانة ريم أحمد، عن حريق بشقة عائلة زوجها الفنان طه خليفة بمنطقة جسر السويس، والتي يقيمان فيها يومين أو ثلاث أيام أسبوعيا، وأكدت وقتها أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، والتهمت النيران أجزاء كبيرة من محتويات الشقة.

Advertisements

علياء عساف

الفنانة الشابة علياء عساف، قالت إن العناية الإلهية أنقذتها من موت محقق، إذ اندلعت النيران داخل الشقة وهي نائمة، بعد حدوث ماس كهربائي من بعض الأجهزة الكهربائية، وأكدت أن والدتها اكتشفت الأمر بعد دخولها المنزل بخمس دقائق، واستعانت بأفراد الأمن لإطفاء الحريق.

خالد سليم

عام 2013، اندلعت النيران في شقة الفنان خالد سليم، بعد وقوع ماس كهربائي بالكابل الرئيس بشقته، ولم يصب أحد وقتها بأذى.

أحمد عزمي

أثناء تواجده بشقته عام 2013، اندلعت النيران داخل شقة الفنان أحمد عزمي بمنطقة حدائق الأهرام، واستطاع الجيران إخراجه من الشقة بواسطة الحبال، والتهمت النيران جزء كبير من محتويات الشقة.

فؤاد المهندس

النجم الكبير فؤاد المهندس، أصيب بحالة نفسية سيئة قبل وفاته بشهرين، إذ اندلعت النيران داخل شقته بالزمالك، والتهمت كل الجوائز والصور والذكريات خلال مشواره الفني.

محمود الجندي

النجم الراحل محمود الجندي، قال إن حريق منزله منذ عدة سنوات كان بمثابة رسالة من الله، لعودته من طريق "الإلحاد"، خاصة أنه كان يقرأ كتب كثيرة تتحدث عن الأمر، وكانت النيران بمثابة رسالة للعودة لله، كما رحلت زوجته إثر تعرضها لاختناق بسبب الحريق، وقال وقتها أن الحريق كان نقطة تحول في مشواره.