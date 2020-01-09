منة فضالي تنعي والد إيهاب توفيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، أحمد توفيق، والد الفنان إيهاب توفيق، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وعلقت: "خالص الحزن في وفاة والد صديق العمر أخويا الغالي إيهاب توفيق، ربنا يصبرك ويغفر له البقاء و الدوام لله إنا لله وإنا اليه راجعون".

ولقى والد الفنان إيهاب توفيق، مصرعه بعد اندلاع حريق في الفيلا التي يقطنها، في الساعات الأولى من صباح اليوم.