فيديو قديم.. إيهاب توفيق يكشف سبب وفاة شقيقه الأصغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في فيديو نادر للفنان إيهاب توفيق، قال إن شقيقه الأصغر "محمد" رحل وهو في الثانية عشر من عمره.

وتابع: "كنت في الصف الأول الثانوي، وتوفي في ساعات، إذ ارتفعت درجة حرارته فجأة، وكان الأمر مؤلما".

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"إيهاب" صرح أن وفاة شقيقه كان أكبر حزن مر بحياته، وعلى الرغم من خسارته في سن صغيرة، إلا أنه لا يخشى الموت.

كان حريق هائل اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في فيلا الفنان إيهاب توفيق. ودفعت الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء لإخماد النيران. وقال مصدر في مديرية أمن القاهرة إن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أن ماسا كهربائيا بدفاية في الطابق الأول السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا. وقال عاملون في المنزل إنهم فشلوا في السيطرة على النيران وإنقاذ والد الفنان، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.