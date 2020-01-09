فيديو نادر.. والد إيهاب توفيق يغني "على كيفك ميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل والد الفنان إيهاب توفيق صباح اليوم الخميس، إثر اندلاع حريق ضخم في منزله.

وحرص إيهاب طوال مشواره الفني على الحديث عن والدته الراحلة ووالده الذي فارق الحياة اليوم.

ودعم والد "إيهاب" نجله على مدار مشواره الفني وظهر معه في لقاءات نادرة من بينها لقاء تحدث فيه عن موهبة نجله وعيب الخجل الذي عانى منه خلال مشواره

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وغنى والد إيهاب توفيق أغنيته الشهيرة "على كيفك ميل" بصوته في أحد اللقاءات النادرة

وظهر وهو يغني "على كيفك ميل"، وأثنى إيهاب على المقطع الذي غنى فيه والده، قائلا: "دي أحلى حاجة في الليلة كلها، لأن والدي عزيز عليا".

كان حريق هائل اندلع في وقت مبكر من صباح اليوم في فيلا الفنان إيهاب توفيق. ودفعت الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفاء لإخماد النيران. وقال مصدر في مديرية أمن القاهرة إن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أن ماسا كهربائيا بدفاية في الطابق الأول السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا. وقال عاملون في المنزل إنهم فشلوا في السيطرة على النيران وإنقاذ والد الفنان، فيما تبين أنه أصيب باختناق أسفر عن وفاته.