تراند اليوم : دنيا بطمة تنتقم من 100 فنان وإعلامي بعد تورطها في فضيحة أخلاقية

قررت الفنانة والمطربة المغربية دنيا بطمة، الانتقام من عشرات الفنانين والإعلاميين بعد أن خذلوها، بعد تورطها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فضائح المشاهير وحمزة مون بيبي".
وإزاء الصمت المطبق من فنانين مغاربة رغم الصداقة التي بينهم، قررت دنيا بطمة عمل "بلوك" لحوالي 100 فنان وإعلامي على رأسهم سعد لمجرد ورشيد العلالي وإيهاب أمير، إذ كانت تربطها بهؤلاء علاقة صداقة قوية قبل التحقيق معها من طرف الشرطة القضائية واتخاذ قرار متابعتها في حالة سراح مع سحب جواز سفرها، حسب موقع أخبارنا المغربي.
وحققت المحكمة مع دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، لعلاقتهما بالحساب الذي ينشر فضائح فنانين ومشاهير ويبتزهم، وقررت إخلاء سبيلهما على ذمة القضية مع منعهما من السفر وكفالة 80 مليون سنتيم.
وتؤكد الفنانة المغربية على برائتها من هذه الاتهامات التي تصفها بالكيدية، مشيرة إلى أنها مستهدفة بسبب شهرتها وذيع صيتها في العالم العربي.