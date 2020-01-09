تراند اليوم : فرمان من «تركي آل الشيخ» بمنع فنانة شهيرة من الظهور على«mbc»

كشفت مصادر إعلامية، أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أصدر فرمانًا سريًا بمنع الفنانة اللبنانية المعروفة إليسا، من الظهور على شاشة قنوات "mbc"، أو في أي مناسبة سعودية.
وما يؤكد هذا القول، أنه تلاحظ غياب الفنانة إليسا عن برامج شاشة mbc، كما غابت عن حفلات السعودية، على الرغم من مشاركة معظم زميلاتها الفنانات فيها، حتى ذكر اسمها بالفترة القصيرة الماضية لم نسمعه في البرامج الفنية للشاشة المذكورة، الامر الذي رجح ان يكون مشكلها الشهير مع المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ هو السبب الرئيسي في هذا الغياب.
وكانت بداية الخلاف بين تركي آل الشيخ والفنانة إليسا، ترجع إلى تعليق من أحد مُعجبي إليسا على تغريدة لآل الشيخ، طالبه فيها بإستضافتها في موسم الرياض، قائلا :"أميرة الإحساس تكفي معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا.. والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر".
وردت إليسا على التعليق، قائلة :"عندما ترغبون في مشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب، لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني أكون في المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه".
ورد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ حينها "عشان كذا لم تستحقي أن تُدعي !". وتابع :"خليها حرة.. المملكة لايستحق أن يطأ ترابها الغالي إلا من يستحقه".
فردت وقتها اليسا: "بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي" .. "أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها والوقت الذي ترونه مناسبًا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة".