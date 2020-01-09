تراند اليوم : صورة.. «أحلام» تتناول غداءًا ملكيًا مع الوليد بن طلال في قصره



نشر محبي الفنانة الإماراتية أحلام، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة لها برفقة رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال من داخل قصره، أثناء تكريمه لها بتناول الغداء معًا.

كما نشرت الفتاة أحلام صورة جمعتها بالأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، بقصره بمدينة الرياض وذلك بعد تناولهما وجبة الغداء .

وقالت أحلام في تغريدتها: تشرفت بالدعوه الكريمه على الغداء من سمو الامير الملكي الامير الوليد بن طلال في قصره العامر هذا الانسان العظيم الذي كانت له افضال كثيره علي ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك تشريف شوفتك.

ونالت الصورة على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد محبي الفنانة الإماراتية بها وبرجل الأعمال السعودي.

تشرفت بالدعوه الكريمه على الغداء من سمو الامير الملكي الامير الوليد بن طلال في قصره العامر هذا الانسان العظيم الذي كانت له افضال كثيره علي ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك تشريف شوفتك 💚🇸🇦 pic.twitter.com/0EBmwdW0y6 — A7lam #Ahlam2020 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) January 8, 2020

— A7lam #Ahlam2020 ???????????????? (@AhlamAlShamsi)