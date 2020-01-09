تراند اليوم : صورة نادرة جدًا.. «أم كلثوم» بالحجاب وتؤدي الصلاة



نشر أحد الحسابات المتخصصة في نشر الصور النادرة والتراث القديم للدول العربية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، صورة نادرة لكوكب الشرق المصرية أم كلثوم، وهي ترتدي غطاء الرأس وتؤدي الصلاة.

وظهرت "أم كلثوم" بدون نظارتها السوداء التي كانت لا تظهر إلا بها، مرتدية ملابس تونسية وهي تؤدي الصلاة بمسجد الزيتونة أثناء زيارتها لتونس عام 1968.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة بشكل واسع على صفحات السوشيال ميديا، كون الصورة نادرة جدًا لكوكب الشرق، خاصة بحجابها وهي تؤدي الصلاة.

ودعا النشطاء لها بالرحمة، متذكرين أغانيها التي ما زالت تعيش في كل الوطن العربي والعالم حتى يومنا.

أم كلثوم تؤدي الصلاة بمسجد الزيتونة اثناء زيارتها لتونس - ١٩٦٨ pic.twitter.com/TsZCMLccCm — Gorgeous Old (@gorgeousold_) January 8, 2020

— Gorgeous Old (@gorgeousold_)