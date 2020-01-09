تراند اليوم : سمية الخشاب تظهر شبه عارية بحركات مثيرة:«اليوم أنا انحرفت»



بعد أيام من إلغاء حكم حبسها بعد دفع مليون جنيه لطليقها الفنان أحمد سعد، صدمت الفنانة المصرية سمية الخشاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "غيسبوك" بظهورها شبه عارية.

وظهرت سمية الخشاب في فيديو أعلنت فيه استعدادها لتصوير فيديو كليب جديد لأغنية بعنوان "عربية أنا" مع المخرجة رندلى قديح فى لبنان، مرتدية فستان قصير للغاية دون بطانة، وعلقت قائلة :"أول مرة أنحرف وألبس قصير، الناس عارفة عنى إنى مش بلبس قصير.. اليوم أنا أنحرفت"، فيما تخبرها المخرجة اللبنانية ان ترتدي البنطال بسبب شدة البرد.

وتلقت سمية الخشاب تعليقات غاضبة بسبب تعمدها الظهور بهذه الملابس المثيرة، وعلق البعض أنها تتعمد الإثارة من أجل الحصول على عريس جديد.

يذكر أن محكمة جنح الدقى، قضت مؤخرا، بإلغاء الحكم الصادر ضد سمية الخشاب وانقضاء الدعوى الجنائية، فى اتهامها بإصدار شيك بدون رصيد، بعد دفع المبلغ المستحق عليها.

ونظرت محكمة جنح الدقى، يوم السبت الماضى، المعارضة المقدمة من جانب سمية على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها فى قضية شيك دون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد.



