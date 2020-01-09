تراند اليوم : «بدأ مسلمًا ثم أصبح مسيحيًا» شاهد.. فنان شاب يعلن إلحاده



خرج فنان عربي شاب بفيديو صادم، أعلن فيه إلحاده بشكل نهائي، بعد أن كان قد ارتدت عن الإسلام واعتنق المسيحية.

ونشر الفنان الشاب المغربيى وليد ولهي، فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال : في 2018 تركت الإسلام وأصبحت مسيحي ولكن أرى لم يتغير في أي شيء للأسف لا يوجد محمد ولا يسوع ولا الله كولهم كذبة وخرفات وحاليا أعلن بأنني ملحد إلى الأبد".

وعبر عدد من النشطاء على الفايسبوك عن غضبهم الشديد من كلام المتحدث، داعين السلطات إلى فتح تحقيق معه، مؤكدين أن المغرب دولة إسلامية وبالتالي لا يمكن السماح بإهانة الذات الإلهية والدين الإسلامي أو أي ديانة أخرى.

والفنان المغربي وليد ولهي هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، وخريج المعهد العالي للفنون التصويرية بباريس، عاش طفولته في تركيا مع عائلته، وهو اليوم يعيش بين المغرب وتركيا وفرنسا حيث يصور أعماله الفنية.