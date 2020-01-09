ملكة جمال سوريا السابقة تهاجم نانسي عجرم بعد حديثها عن سيناريو اقتحام فيلتها وقتل اللص: جورج وسوف فضحك

هاجمت الفنانة سارة نخلة، ملكة جمال سوريا لعام ٢٠١٥، الفنانة نانسي عجرم، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وذلك عقب التطورات الجديدة التي تم الكشف عنها في واقعة اقتحام الفيلا وقتل اللص.

وقالت نخلة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “عمري ما حبيتك دايما بقول أنها بتمثل البراءة ومصطنعة وأول حد عنده شرف فضحك هو جورج وسوف وخليكي فاكره اتكلم ايه عن تاريخك المشرف.. ١٦ رصاصة ليه بقا”.

وأضافت : “الولد اتقتل على أساس إنه في غرفة البنات إيه اللي جابه المطبخ بقا وهو غرقان في دمه فين كاميرات غرفة البنات فين كاميرات باقي الغرف اللي جوزك بيقول أنه ناسي الباسورد جوزك القاتل اللي سمعته سابقاه.. بتشيلي كومنتس بتاعتنا ليه من على الإنستجرام لما أنتي صاحبة حق”.

وتابعت : “الولد شغال عندكم في البيت من ٩ سنين.. إزاي دخل طيب و في ٤ رجال أمن إزاي قوليلي لو مش هم صحابه و عارفينه وجوزك كان سايبه في الجنينة بيشتغل بقاله ٤ ساعات.. أصلا المسدس الي كان ماسكه مسدس صوت كان بيطلب منكو حقه فلوسه يعني انتو واكلين حق الولد و عارفين أنه سوري غلبان مش هايعرف يعمل حاجة هو في لص بيقول لحد اعمل معروف واديني فلوسي”.

واختتمت: “كفاية افترا الله ينتقم منك انتي وجوزك و عموما هو ماطلعش براءة هو لسه على ذمة القضية و ممنوع من السفر كل شوية تقولوا سوري سوري سوري فهمنا بقا أنه سوري ما كلنا عندنا حرب مش كفاية بقا تتعلموا أن ربنا كبير ومش بيسيب حق حد اه سوري وغلبان و بيشتغل عندكوا ادوله فلوسه ومشوه مش تعملي سيناريو إنتي وجوزك القاتل ١٦ رصاصة ليه هي قضية شرف و ثأر ولا سرقة”.