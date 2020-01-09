بعد تعزية نانسي عجرم للأسرة.. هكذا جاءت ردة فعل والدة الشاب الذي قتل داخل منزل الفنانة

رفضت والدة القتيل محمد موسى، قبول تعزية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بوفاة ابنها الذي قتل على يد زوج نانسي، الطبيب فادي الهاشم في منزلهما.

وقالت فاطمة، في تصريحات إذاعية لـ“ميلودي إف إم“، السورية أن ما حدث ظلم، وتابعت: ”حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم“.مشيرة إلى أنه ”كان يمكنها قبول العزاء في حال كان الضرب أخف وطأة مما حدث، وليس 16 رصاصة اخترقت جسد ابنها الأعزل“.

وأوضحت أنه ”لو كان يحمل سكينًا فمن حق نانسي وزوجها الدفاع عن أنفسهم ولكنه لم يكن يحمل شيئًا“، مضيفة : ”بدكن أقبل العزاء من قاتلة ابني ما بقبله“.

وأضافت أن ابنها كان يعمل في إحدى الأوقات بمنزل نانسي عجرم وذلك حسبما ذكرت له ابنة عمه سابقًا، وأنه التقط صورًا بمنزلها في إحدى المرات، وأنه كان يقبض أمواله من إحدى العاملين هناك وليس من يد نانسي أو زوجها مباشرة، موضحًة أنه ليس لديه وظيفة معينة بل يعمل في كل شيء.

وأعربت عن اندهاشها من عدم توثيق الكاميرات الموجودة خارج المنزل ليوم الحادث، أو عدم انتباه الحراس للحظات تسلل ابنها، مؤكدًة على أن أبنها ليس بحاجة للسرقة كون شقيقها رجل مقتدر وعمه موجود في لبنان، قائلة ”لو كان بحاجة إلى المال لطلب منهما ليسدد مديونيته لو هناك مديونية مثلًا خاصًة وأن تاريخه يشهد له في لبنان كلها بأنه شخص جيد“.

واتهمت فاطمة نانسي عجرم وزوجها بتقطيع فيديوهات من الكاميرا، وأنها لاحظت ذلك من خلال الدقائق المتغيرة في المقاطع المنتشرة، مخاطبًة الفنانين بسوريا والمسؤولين للتدخل وكشف الحقيقة، وخصّت بالذكر الفنان أيمن زيدان والفنانة ريم حنا.