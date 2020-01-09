تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تجمع الأمير الوليد بن طلال، والفنانة الإماراتية “أحلام”، في قصره بالرياض. ونشرت الفتاة الإماراتية أحلام صورة جمعتها بالأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، بقصره بمدينة الرياض وذلك بعد تناولهما وجبة الغداء .

وقالت أحلام في تغريدتها: “تشرفت بالدعوه الكريمه على الغداء من سمو الامير الملكي الامير الوليد بن طلال في قصره العامر هذا الانسان العظيم الذي كانت له افضال كثيره علي ربي يحميك ويحفظك ويطول بعمرك تشريف شوفتك”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: صورة تجمع الفنانة أحلام مع الأمير الوليد بن طلال بعد تناولهما وجبة الغداء بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.