تعرّف على تفاصيل حفل أنغام بالمملكة العربية السعودية

تلتقي المطربة أنغام، للمرة الأولى، بجمهور القصيم في المملكة العربية السعودية من خلال حفل غنائي كبير تحييه باستاد الملك عبدالله، بمشاركة الفنان خالد عبدالرحمن، وذلك يوم الجمعة 17 يناير.



من المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة من أروع أغانيها التي تتنوع بين القديم والحديث، منها "بين البينين، هدنة، مطمنة، اتجاه واحد، أكتب لك تعهد، عمرك معاك،

سيدي وصالك، أنا سانده عليك، حالة خاصة جدًا، شنطة سفر، وغيرها".



جدير بالذكر أن الحفل يقام ضمن فعاليات ليالي القصيم بموسم الرياض، التي تنظمها هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية.

