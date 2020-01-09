شاهد.. أحمد جمال ينعي والد إيهاب توفيق عقب وفاته

نعى الفنان أحمد جمال، والد المطرب إيهاب توفيق الذي توفى صباح اليوم ،عقب اندلاع حريق في منزله، ودعا له بالرحمة والمغفرة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
متابعيه للراحل.
و كتب جمال عبر حسابه: "خالص عزائي للنجم ايهاب توفيق في وفاة والده نتيجة حريق في الفيلا المقيم فيها ربنا يرحمه ويغفرله و يسكنه فسيح جناته"، ومن جانب اخر انهالت دعوات
جدير بالذكر أن والد الفنان إيهاب توفيق لقى مصرعه، في الحريق الذي شب بفيلته حيث تعرض لاختناق مما أسفر عن مفارقته الحياة، ودلت المعاينة الأولية على أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران في الفيلا.
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