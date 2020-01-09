نقابة الموسيقيين تنعى والد الفنان إيهاب توفيق

نعت نقابة الموسيقيين، ببالغ الحزن والأسى، والد المطرب إيهاب توفيق الذي وافته المنية، صباح اليوم الخميس، إثر حادث حريق التهم الفيلا التى يسكن فيها فجرًا.

يشار إلى أن جثمان والد الفنان إيهاب توفيق سوف يشيع

من مسجد السلام بمدينة نصر عقب انتهاء النيابة من إجراءاتها، وستقام مراسم الجنازة عقب صلاة العصر عقب وصول الجثمان.جدير الذكر أن الحريق نشب في فيلا والد الفنان إيهاب توفيق، صباح اليوم الخميس، وعلى الفور تم الدفع بخمس سيارات إطفاء، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، وتبين وفاة رجل مسن هو والد المطرب إيهاب توفيق متأثرًا بالاختناق، ودلت المعاينة الأولية على أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران فى الفيلا.