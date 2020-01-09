نعت نقابة الموسيقيين، ببالغ الحزن والأسى، والد المطرب إيهاب توفيق الذي وافته المنية، صباح اليوم الخميس، إثر حادث حريق التهم الفيلا التى يسكن فيها فجرًا.
يشار إلى أن جثمان والد الفنان إيهاب توفيق سوف يشيع
جدير الذكر أن الحريق نشب في فيلا والد الفنان إيهاب توفيق، صباح اليوم الخميس، وعلى الفور تم الدفع بخمس سيارات إطفاء، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، وتبين وفاة رجل مسن هو والد المطرب إيهاب توفيق متأثرًا بالاختناق، ودلت المعاينة الأولية على أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران فى الفيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الموسيقيين تنعى والد الفنان إيهاب توفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.