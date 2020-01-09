شاهد.. تامر حسني ينعى والد إيهاب توفيق

قدم الفنان تامر حسني واجب العزاء للمطرب إيهاب توفيق في وفاة والده، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس إثر حريق اندلع في الفيلا الخاصة به، وذلك عبر حسابهالرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
كتب حسني عبر حسابه: "لا حول ولا قوة إلا بالله، وفاة والد الفنان إيهاب توفيق نتيجة حريق في ڤيلته.. "إنا لله وإنا إليه راجعون" نسألكم الفاتحه و الدعاء بالرحمة".
جدير بالذكر أن جثمان والد الفنان إيهاب توفيق سوف يشيع من مسجد السلام بمدينة نصر عقب انتهاء النيابة من إجراءاتها، وستقام مراسم الجنازة عقب صلاة العصر عقب وصول الجثمان.
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