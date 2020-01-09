إيهاب توفيق يكشف موعد ومكان تشييع جنازة والده

قال الفنان إيهاب توفيق، إنَّ جثمان والده سيشيع من مسجد السلام بمدينة نصر عقب انتهاء النيابة من إجراءاتها.

صور.. ننشر تفاصيل حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده

أضاف "توفيق"، أنَّ مراسم الجنازة ستقام عقب صلاة العصر عقب وصول

الجثمان.

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كانت نيابة مدينة نصر انتدبت الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الوفاة واندلاع الحريق فيلا الواقعة في مدينة، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث للتأكّد من وجود شبهة جنائية أم لا؟

ونشب، صباح اليوم الخميس، حريق في منزل الفنان إيهاب توفيق، أسفر عنه وفاة والده، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، وتبين وفاة رجل مسن هو والد المطرب إيهاب توفيق متأثرًا بالاختناق.



ودلت المعاينة الأولية على أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران فى الفيلا.