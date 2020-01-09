قال الفنان إيهاب توفيق، إنَّ جثمان والده سيشيع من مسجد السلام بمدينة نصر عقب انتهاء النيابة من إجراءاتها.
صور.. ننشر تفاصيل حريق فيلا الفنان إيهاب توفيق ووفاة والده
أضاف "توفيق"، أنَّ مراسم الجنازة ستقام عقب صلاة العصر عقب وصولالجثمان.
كانت نيابة مدينة نصر انتدبت الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الوفاة واندلاع الحريق فيلا الواقعة في مدينة، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث للتأكّد من وجود شبهة جنائية أم لا؟
ونشب، صباح اليوم الخميس، حريق في منزل الفنان إيهاب توفيق، أسفر عنه وفاة والده، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء.
وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، وتبين وفاة رجل مسن هو والد المطرب إيهاب توفيق متأثرًا بالاختناق.
ودلت المعاينة الأولية على أن حريقًا بأحد الأجهزة الكهربائية السبب وراء اندلاع النيران فى الفيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب توفيق يكشف موعد ومكان تشييع جنازة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.