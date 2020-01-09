جاستين بيبر يكشف حقيقة إصابته بـ"Lyme disease"

قدم جاستين بيبر، النجم العالمى، فيلمًا وثائقيًا جديدًا، أوضح فيه الاعتقاد الخاطئ من محبيه ومعجبيه حول حالة الاكتئاب التى عاشها على مدار الفترة الماضية.

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أكد أنه كان مجرد اكتئاب فقط، دون أن يعرفوا الحقيقة كاملة، وأن حالته النفسية السيئة كانت نتيجة إصابته بـ"Lyme disease"، وهو مرض معدٍ بكتيرى ينتشر عن طريق القراد، إضافة إلى إصابته بمرض آخر بسبب فيروس إبشتاين بار، وذلك حسبما أكد موقع "tmz" الذى أوضح أن هذا المرض يؤثر بشكل مباشر على الجلد والمخ.





كان جاستين بيبر انشغل الفترة الماضية بالتحضير لفيلم وثائقى يحمل الكثير

من أسرار حياته، ومن المقرر أن يطلقه بيبر على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أكد بيبر عبر صفحته على موقع تبادل الصور إنستجرام أنه قد مر عامان تقريبًا على إصابته بالمرض، وحصل بيبر على العلاج المناسب الذى سيساعد فى القضاء على هذا المرض، ويؤكد: "سأعود أفضل من أى وقت مضى".



وحسب موقع cnn أنه يتم تشخيص 300000 أمريكى تقريبا بـ Lyme disease كل عام، و ذلك وفقا لـthe Centers for Disease Control and Prevention

الذى أكد أن بدون علاج يمكن أن تنتشر العدوى إلى المفاصل والقلب والجهاز العصبى مما يؤدى إلى آلام المفاصل والتورم.يذكر أن موقع "TMZ" الشهير كشف أخيرًا عن مفاجأة جعلت محبي جاستين بيبر يشعرون بحالة من الحماس الشديد لسماع ألبومه الجديد، والمفاجأة هى مشاركة عدد من أهم وأشهر النجوم على الساحة في الألبوم الجديد الذى من المقرر أن يطلقه جاستين بيبر فى شهر مارس المقبل، وأول النجوم المشاركين فى ألبوم جاستين بيبر الجديد هو النجم العالمى بوست مالون الذى قدم عددًا من الأعمال الغنائية الناجحة خلال 2019 إضافة لتعاونه مع عدد من أشهر النجوم، ومنهم أوزى أوسبورن، كما يتعاون جاستين بيبر فى الألبوم الجديد مع النجم العالمى ترافيس سكوت والنجمة كاهلانى.