خاص الفن-هذه أمنيات دارين حمزة لعام 2020

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة اللبنانية ​دارين حمزة​ عام 2019 في مسلسل "فرصة أخيرة" من تأليف فهد مرعي وإخراج فهد ميري والذي لعب بطولته إلى جانب دارين أيضاً محمد الأحمد وأسعد فضة وفاديا خطاب وغيرهم.

موقعنا تواصل مع دارين - التي بنت مشوارها الفني على موهبتها التمثيلية الكبيرة- لمعرفة أمنياتها للعام الجديد 2020، فكشفت عنها قائلةً :"أمنياتي أن يكون لبنان بمكان افضل في عام 2020، وأن تكون السنة الحالية رحومة و"الله يحمي لبنان وينزل رحمتو عالناس ويخلص لبنان من الوضع الصعب الذي يمر به، ومن الفقر والمشاكل كلها."

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