وفاة الصحفي عبد الرحمن سلام شقيق الفنانة نجاح سلام

ميرنا وليد - بيروت - رحل الصحافي ​عبد الرحمن سلام​ شقيق الفنانة نجاح سلام وقال الدكتور جمال فياض: "المؤلم أن يكلّمك زميل وأستاذ بعد غيبة طويلة، ليطمئن عنك ويهديك السلام، وتشاء الصدف أن يرحل في اليوم التالي.... كأنها مكالمة الوداع! كل الرحمة للزميل والأستاذ الكبير الصحفي عبد الرحمن سلام... أحر التعازي لأسرته، وشقيقته الفنانة الكبيرة نجاح سلام! إنا لله وإنا إليه راجعون".

من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر بالتعازي من أهل الفقيد وخصوصاً من الفنانة نجاح سلام، راجين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.