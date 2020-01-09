هل مُنعت إليسا من mbc بسبب تركي آل الشيخ؟

ميرنا وليد - بيروت - لاحظ عدد من النشطاء، لاسيما المعجبون بالنجمة اللبنانية ​إليسا​ غيابها الى حد كبير عن برامج شاشة mbc، عدا عن غيابها عن حفلات السعودية، على الرغم من مشاركة معظم زميلاتها الفنانات فيها، حتى ذكر اسمها بالفترة القصيرة الماضية لم نسمعه في البرامج الفنية للشاشة المذكورة، الامر الذي رجح ان يكون مشكلها الشهير مع المستشار في الديوان الملكي ​تركي آل الشيخ​ هو السبب الرئيسي في هذا الغياب.

البداية في المشكل كانت بتعليق من أحد مُعجبي إليسا على تغريدة لآل الشيخ، طالبه فيها بإستضافتها في موسم الرياض، قائلا :"أميرة الإحساس تكفي معاليك، كملها بملكة الإحساس إليسا.. والله بيكون أجمل إحساس بالكون وبتولع الرياض مشاعر".

وردت إليسا على التعليق، قائلة :"عندما ترغبون في مشاهدتي في حفل، سيحصل ذلك في الوقت المناسب، لا تطلبوا ذلك من أي شخص، لأنني أكون في المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه".

ورد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ حينها "عشان كذا لم تستحقي أن تُدعي !". وتابع :"خليها حرة.. المملكة لايستحق أن يطأ ترابها الغالي إلا من يستحقه".

فردت وقتها اليسا: "بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي" .. "أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها والوقت الذي ترونه مناسبًا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة".