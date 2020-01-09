بعد سنوات على خلافهما.. بهاء الكافي تتصالح مع أحمد الشريف

ميرنا وليد - بيروت - بعد سنوات على وقوع الخلاف بين نجمي برنامج ستار أكاديمي الفنان التونسي ​أحمد الشريف​ والفنانة التونسية ​بهاء الكافي​، كشفت الأخيرة انها تصالحت مع الشريف، وذلك عندما نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة تجمعها بالشريف وعلقت عليها :

"لم أكن أتخيّل أن علاقة ‏صداقتي بأحمد الشريف قد أثرت بالجمهور بهذه الطريقة رغم مرور السنوات، هوذا يدل على صدق المحبة ‏والأخوّة الّتي لمستوها فينا، كمية الرسائل الّتي وردتني تسألني: هل سامحت أحمد؟ هي سبب هذا المنشور".

"أحمد الشريف لم ‏يضرّني بأي شكل من الأشكال كي أنقم عليه. كل ما حصل أنّه قرّر الإبتعاد بطريقة جرحتني آنذاك، بحكم العلاقة الّتي كانت ‏تجمعنا".‏

"بحكم صغر سنّي وقلّة خبرتي في الحياة، لم أكن أعلم أنّ أكبر عدو لأي علاقة هي التوقعات. لم أكن أعلم أنّ ‏أي علاقة ممكن أن تكون لها مدّة صلاحيّة معيّنة لعدّة أسباب، حتى إن كنت تجهلها في ذلك الوقت فستدركها حتماً لاحقاً".

"ما جعلني لا أتفاعل مع تصريحات أحمد عنّي في السابق إنّها كانت تصريحات تلفزيونية فرحت بسماعها لكن لم أجد سبباً يدفعني ‏للقيام بأي خطوة للتواصل.‏ أحمد الشريف تواصل معي وقلت له: أنا ما عندي شي في قلبي ضدّه وإن كل شي ماضي وإحنا كبرنا... وفرحت ‏برشا برجعته".‏