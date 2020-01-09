خاص الفن-كارلوس عازار يأمل استرداد العواطف المنهوبة..ويصف عام 2019 بأنه كان مليئاً بالخيبات

ميرنا وليد - بيروت - عام 2019 صوّر الممثل اللبناني ​كارلوس عازار​ مسلسل "غربة " كتابة ماغي بقاعي وإخراج ليليان بستاني ويلعب بطولته وسام حنّا وكارلوس عازار وفرح بيطار، كما أنه صور فيلم اسمه Fake Book، يجمعه مع بديع أبو شقرا وعبدو شاهين وسعيد سرحان ونقولا دانيال ومنى كريم وهشام بو سليمان، وهو فيلم بوليسي كتب النص وأخرجه ايلي حبيب.

كما صور كارلوس مسلسل من كتابة العميد المتقاعد جوزيف عبيد واخراج ايلي برباري، ومسلسل "حادث قلب" كتابة وليد زيدان اخراج رندا العلم.

وفي حديث لموقعنا مع كارلوس تحدث عن عام 2019 وامنياته في عام 2020.

على صعيد البلد قال كارلوس :"نأمل استرداد الأموال المنهوبة حتى يتمكن لبنان من الوقوف على قدميه مجدداً، وأن يتوقف كل شخص هرّب امواله المنهوبة ويتم التعامل معه كأي عدو لهذا الوطن".

وحين سألناه عن الدولار رد:" عفواً بس ما بعرف عن شو عم تحكوا، بس الاسم مش غريب عنّي.."

وعلى صعيد الحب قال:"نأمل استرداد العواطف المنهوبة حتى نمكنت ان نشعر مجدداً أننا ننتمي لهذا الوطن، لأنهم سرقوا عواطفنا أيضاً".

وعن عام 2019 أورد كارلوس:"سنة 2019 كانت مليئة بالخيبات بأشخاص كنت اعتبر أنهم "أوادم" ولكن الأقنعة لا بد أن تسقط، امّا الاهم فهو أن صحّة اهلي جيدة والعائلة مجموعة دائماً فالعائلة مدماك الأوطان" .

وفي الختام قال كارلوس:"حلمي أن يأتي يوم وأرى الناس فعلاً أصبحوا مواطنين وليس فقط سكّان، ويدافعون عن وطنهم فقط و"يشلحوا توب التزلّم والتبعيّة لأنو توب التبعيّة كتير ثقيل عالكتاف"".