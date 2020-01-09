جاستين بيبر يصارع مرضاً خطيراً ويكشف عن معاناته

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان الكندي ​جاستين بيبر​ عبر صفحته الخاصة إصابته بمرض لايم، ما سبب له فترة اكتئاب وصرح أنه يعاني منذ عامين من هذا المرض ومازال يتلقى العلاج الذي وصفه بغير قابل للشفاء، على أمل من أن يتحسن في القترة المقبلة حيث مازال يحصل على العلاج المناسب.

وكتب: "في الوقت الذي وصفني العديد من الناس بأنني حاليا أشبه الحثالة وأن مظهري ليس جميل، أصارع أنا داء لايم منذ عامين والمرض قد أثر على جلدي وبشرتي وعلى وظائفي الدماغية والصحة العامة".

وسيصدر جاستين فيلمًا وثائقيًا على يوتيوب من 10 حلقات في الـ27 من الشهر الحال يتناول فيه إصابته بهذا المرض الجرثومي

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