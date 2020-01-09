نقابة المهن الموسيقية المصرية تنعى والد إيهاب توفيق

ميرنا وليد - بيروت - نعت نقابة المهن الموسيقية المصرية والد الفنان المصري ​إيهاب توفيق​ الذي توفي قبل ساعات على اثر الحريق الذي إندلع في فيلا إيهاب توفيق وادى الى اختناق والده ووفاته.

وجاء في بيان نعي النقابة لوالد إيهاب توفيق التالي: "ببالغ الحزن والأسى تتقدم نقابة الموسيقيين بخالص التعازى للفنان إيهاب توفيق في وفاة والده إثر حادث حريق التهم الفيلا التي يسكن فيها فجر اليوم".

يذكر ان مصادر أمنية مصرية اشارت الى ان غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغاً بنشوب حريق في فيلا بدائرة قسم أول مدينة نصر، وتم ارسال قوات الحماية المدنية الى المكان وسيطرت على الحريق.

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